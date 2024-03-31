В ЛНР построили "подземный город" для вышедших с передовой бойцов

В Луганской Народной Республике построили первый "подземный город" для бойцов, которые вышли с передовой. Подразделения тыловой службы второго армейского корпуса Южного военного округа показали сооружение журналистам.

Подземный пункт восстановления для военнослужащих был построен Российской армией. Внутри у бойцов есть возможность безопасно помыться, постирать обмундирование, постричься и получить четырёхразовое горячее питание.

"Здесь на стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи", — объяснил РИА "Новости" руководитель службы продовольственного снабжения с позывным Волга, показывая устройство подземной постройки.

Собеседник агентства также показал журналистам длинный переход из горячего цеха в столовые для бойцов и командиров. На стены помещений повесили картины, написанные детьми-сиротами из интернатов ЛНР. Эти рисунки предпочли плакатам с наглядной агитацией.

Волга добавил, что комплекс стал первым подземным объектом в регионе. На его запуск ушло полтора месяца, а материальная база продолжает дорабатываться.