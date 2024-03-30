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В Москве простились с Кареном Енгибаряном, героически спасшим людей из "Крокуса"

30 марта, 15:39
Карен Енгибарян. Фото © Союз армян России

Карен Енгибарян. Фото © Союз армян России

В Москве простились с Кареном Енгибаряном, который ценой своей жизни спасал пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Отпевание прошло в Армянском храмовом комплексе, прихожанином которого был мужчина. Об этом рассказали в Союзе армян РФ.

В Москве простились с Кареном Енгибаряном. Фото © Союз армян России

В Москве простились с Кареном Енгибаряном. Фото © Союз армян России

В Москве простились с Кареном Енгибаряном. Фото © Союз армян России

В Москве простились с Кареном Енгибаряном. Фото © Союз армян России

Кроме родственников проститься с Кареном пришли и те, кого он вытаскивал из задымлённого "Крокуса" в уже бессознательном состоянии. Присутствующие на церемонии со слезами вспоминали героя, который отдал свою жизнь, чтобы спасти десятки незнакомых ему людей. В храме рассказали, что хорошо знали Карена. Он часто посещал богослужения и помогал с уборкой в церковных залах. У Карена осталась жена, пара сыграла свадьбу три года назад.

В Москве простились с полковником, закрывшим собой семью от пуль террористов в "Крокусе"
В Москве простились с полковником, закрывшим собой семью от пуль террористов в "Крокусе"

Напомним, 144-й жертвой трагедии в "Крокусе" стал 35-летний Карен Енгибарян, который оказался рядом с залом во время теракта и помогал спасать людей. Он вдохнул слишком много угарного газа, а затем отдал свою куртку пострадавшему на улице, отчего подхватил сильную простуду. Врачи диагностировали у мужчины острую инфекцию дыхательных путей. Спасти его не удалось.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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