Трагическая история 144-й жертвы: Отдал куртку пострадавшему у "Крокуса" и сильно простыл

144-й жертвой трагедии в "Крокусе" стал Карен Енгибарян, который оказался рядом с залом во время теракта и помогал спасать людей из здания концертного комплекса. Он вдохнул слишком много угарного газа, а затем отдал свою куртку пострадавшему на улице, отчего подхватил сильную простуду. Об этом сообщает Mash.

Карену было 35 лет, он работал в фирме, занимающейся установкой наружной рекламы, и в тот вечер был неподалёку от "Крокус сити холла". Заметив, что от крыши концертного зала исходят тяжёлые клубы чёрного дыма, он побежал к главному входу. Там он вытаскивал людей из здания и отводил их к машинам скорой помощи, затем возвращался назад, чтобы спасти следующего. Одному из пострадавших мужчина отдал свою верхнюю одежду. Домой с места трагедии он вернулся только к утру.

Енгибарян сильно надышался угарным газом и простыл. Его температура к приезду скорой была на отметке 38,5. Карена увезли в больницу с диагнозом "острая инфекция дыхательных путей". Каждый день ему становилось хуже. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.