Трагическая история 144-й жертвы: Отдал куртку пострадавшему у "Крокуса" и сильно простыл
144-й жертвой теракта в "Крокусе" стал прохожий, отдавший куртку пострадавшему
Карен Енгибарян. Фото © Telegram / Mash
144-й жертвой трагедии в "Крокусе" стал Карен Енгибарян, который оказался рядом с залом во время теракта и помогал спасать людей из здания концертного комплекса. Он вдохнул слишком много угарного газа, а затем отдал свою куртку пострадавшему на улице, отчего подхватил сильную простуду. Об этом сообщает Mash.
Карену было 35 лет, он работал в фирме, занимающейся установкой наружной рекламы, и в тот вечер был неподалёку от "Крокус сити холла". Заметив, что от крыши концертного зала исходят тяжёлые клубы чёрного дыма, он побежал к главному входу. Там он вытаскивал людей из здания и отводил их к машинам скорой помощи, затем возвращался назад, чтобы спасти следующего. Одному из пострадавших мужчина отдал свою верхнюю одежду. Домой с места трагедии он вернулся только к утру.
Енгибарян сильно надышался угарным газом и простыл. Его температура к приезду скорой была на отметке 38,5. Карена увезли в больницу с диагнозом "острая инфекция дыхательных путей". Каждый день ему становилось хуже. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Завтра в Армянском храмовом комплексе состоится прощание с Кареном Енгибаряном. Он часто приходил в церковь на литургии и помогал в уборке храма. С детства был болельщиком футбольного клуба "Спартак". Тремя годами ранее мужчина женился.
Напомним, 22 марта произошла трагедия в "Крокус сити холле". Головорезы открыли огонь по мирным людям, посетившим концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание, облив бензином сиденья в зрительном зале. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 382. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе и четверо исполнителей. Сегодня стало известно, что число погибших возросло до 144.