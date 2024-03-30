Пушков просветил премьера Польши после пророчества о предвоенной эпохе в Европе
Сенатор Пушков: Наступление предвоенной эпохи в Европе грозит проблемами Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото © ТАСС / EPA / Marcin Obara
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что мир вступает в предвоенную эпоху, назвав это одним из примеров деградации политического лидерства в Европе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Премьер Польши Дональд Туск — один из ярких примеров деградации политического лидерства в Европе. Туск заявляет о переходе мира в "предвоенную эпоху" и рассуждает о том, что в нынешних условиях возможен "буквально любой сценарий". Дальше его мысль не идёт, а напрасно", — сказал Алексей Пушков.
По словам сенатора, предвоенные эпохи не сулят ничего позитивного для "пограничных" стран, находящихся между двумя противостоящими друг другу лагерями. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, его мысли были бы скорее о том, какие последствия это может повлечь за собой для самой Польши, попытавшись всеми силами не дать случиться переходу от этой эпохи к военной, вместо того чтобы с благоговением пророчить сам факт его возможности.
"И ради чего Польша с такой готовностью влетает в предвоенную эпоху? Ради какой возвышенной цели? Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова. Дело, как всегда, было в польской истории, в непомерных амбициях польской элиты, которые никогда не доводили Польшу до добра", — заключил политический деятель.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если Польша пошлёт свои войска на Украину, то оттуда они скорее всего уже никогда не вернутся. Российский лидер уверен, что Варшава жаждет вернуть себе территории, которые считает исторически своими.