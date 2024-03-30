Пушков просветил премьера Польши после пророчества о предвоенной эпохе в Европе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что мир вступает в предвоенную эпоху, назвав это одним из примеров деградации политического лидерства в Европе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Премьер Польши Дональд Туск — один из ярких примеров деградации политического лидерства в Европе. Туск заявляет о переходе мира в "предвоенную эпоху" и рассуждает о том, что в нынешних условиях возможен "буквально любой сценарий". Дальше его мысль не идёт, а напрасно", — сказал Алексей Пушков.

По словам сенатора, предвоенные эпохи не сулят ничего позитивного для "пограничных" стран, находящихся между двумя противостоящими друг другу лагерями. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, его мысли были бы скорее о том, какие последствия это может повлечь за собой для самой Польши, попытавшись всеми силами не дать случиться переходу от этой эпохи к военной, вместо того чтобы с благоговением пророчить сам факт его возможности.

"И ради чего Польша с такой готовностью влетает в предвоенную эпоху? Ради какой возвышенной цели? Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова. Дело, как всегда, было в польской истории, в непомерных амбициях польской элиты, которые никогда не доводили Польшу до добра", — заключил политический деятель.