Папа римский в последнюю минуту отменил своё участие в крестном ходе

Глава Католической церкви и Ватикана папа римский Франциск неожиданно решил отказаться от присутствия на мероприятиях в крестном ходе в Страстную пятницу у стен Колизея. Он отменил своё участие в процессии в самый последний момент.

"Чтобы сохранить силы перед всенощным бдением и пасхальной мессой, папа римский будет следить за крестным ходом из Дома святой Марфы в Ватикане", — объяснила пресс-служба понтифика.

Расписание Франциска на следующие два дня состоит из пасхального бдения в субботу вечером, пасхальной мессы и традиционного послания и благословения Urbi et Orbi (городу (Риму) и миру) в воскресенье утром.

Внезапный отказ 87-летнего папы римского с высокой долей вероятности спровоцирует обсуждение его ухудшающегося здоровья. Его уже видели с тростью, а также сидящим в инвалидной коляске из-за проблем с коленом. Кроме того, у него замечены приступы бронхита и грипп.

В этом году католики и протестанты празднуют Пасху 31 марта. А Страстная пятница пришлась на 29 марта.