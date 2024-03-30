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30 марта, 16:16

Папа римский в последнюю минуту отменил своё участие в крестном ходе

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / AP / Domenico Stinellis

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / AP / Domenico Stinellis

Глава Католической церкви и Ватикана папа римский Франциск неожиданно решил отказаться от присутствия на мероприятиях в крестном ходе в Страстную пятницу у стен Колизея. Он отменил своё участие в процессии в самый последний момент.

"Чтобы сохранить силы перед всенощным бдением и пасхальной мессой, папа римский будет следить за крестным ходом из Дома святой Марфы в Ватикане", — объяснила пресс-служба понтифика.

Расписание Франциска на следующие два дня состоит из пасхального бдения в субботу вечером, пасхальной мессы и традиционного послания и благословения Urbi et Orbi (городу (Риму) и миру) в воскресенье утром.

Внезапный отказ 87-летнего папы римского с высокой долей вероятности спровоцирует обсуждение его ухудшающегося здоровья. Его уже видели с тростью, а также сидящим в инвалидной коляске из-за проблем с коленом. Кроме того, у него замечены приступы бронхита и грипп.

В этом году католики и протестанты празднуют Пасху 31 марта. А Страстная пятница пришлась на 29 марта.

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Ранее сообщалось, что папа римский завершил мессу в Вербное воскресенье молитвой по жертвам нападения на "Крокус сити холл". Он назвал произошедшее бесчеловечным актом, оскорбляющим самого Господа.

Владимир Озеров
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