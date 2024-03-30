МИД России заявил о превращении санкций СБ ООН в неизбирательное орудие

Россия серьёзно относится к санкциям Совета Безопасности ООН, однако не может оставаться равнодушной к тому, как эти ограничения превращаются в инструмент наказания определённых стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Запада на ветирование проекта резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР со стороны России.

"Нельзя спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств. В контексте ситуации вокруг Корейского полуострова именно это и произошло. Отчётливо видно, что бесконечные санкции совершенно бесполезны для достижения обозначенных целей", — подчеркнула дипломат.

Захарова, однако, заметила, что санкции приводят к финансово-экономической блокаде целого государства со всеми вытекающими последствиями для населения. Ожесточённая реакция США и некоторых других западных стран на российское вето "не стала неожиданностью", поскольку упомянутые международные игроки "крупно вложились в этот мониторинговый инструмент", считает она. Дипломат выразила надежду на то, что история с группой экспертов по КНДР послужит хорошим уроком — и ооновцы начнут избавляться от зависимости от своих американских кураторов.