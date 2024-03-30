Сочи накрыл плотный белый туман с моря Туристы засняли густой туман, который пришёл в Сочи со стороны моря 30 марта, 16:31 В Сочи пришёл густой туман. Обложка © VK / Дмитрий Богданов

Сочи накрыл плотный белый туман, который пришёл на город с моря. Туристы и местные жители делятся в Сети кадрами, как дымка буквально вползает на берег и движется между домами. В городской администрации уже предупредили водителей о плохой видимости на дорогах.

Сочи оказался в густом тумане. Видео © VK / Катя Столярова / Катастрофа / Фитнес дома

"По прогнозам синоптиков, до конца суток 30 марта 2024 года на участке Магри – Весёлое ожидается туман, видимость составит 500–1000 метров, местами — 200–400 метров", — говорится в тексте.

Городские службы переведены в усиленный режим работы, заверили в администрации. Однако туман мало напугал очевидцев, они восхищаются в Сети фееричными кадрами и наслаждаются с пляжа видами моря в дымке. Эксперты объясняют, что в начале недели в Сочи было холодно, резкое потепление до +19 градусов и вызвало такой густой туман.

Ранее сообщалось, что Амурскую область накрыла китайско-монгольская песчаная буря. По информации специалистов, южная часть региона оказалась на пути смещения юго-западного циклона. Его отличительной чертой является жёлтый или оранжевый цвет туч.

Авторы Татьяна Миссуми