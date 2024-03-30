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30 марта, 18:27

Челябинка оформила кредиты и перевела "жениху из Германии" 5,5 млн рублей

57-летняя жительница Челябинска отдала 5,5 миллиона рублей своему воздыхателю из Германии, с которым общалась в одном из мессенджеров на протяжении двух лет. Деньги ему были нужны для поездки на Урал, но заветной встрече двух влюблённых так и не суждено было сбыться. Роман закончился уголовным делом, сообщает областное ГУ МВД.

Обманутая женщина рассказала полицейским, что в октябре 2021 года состоялось её знакомство в мессенджере с мужчиной из Германии. Незнакомец сказал девушке, что, едва увидев её фотографии, возжелал познакомиться с ней, чтобы в дальнейшем приехать к ней в Челябинск. Однако для такой поездки ему потребовались денежные средства.

Проникнувшись доверием к своему интернет-другу, женщина регулярно переводила деньги на его счёт. Сначала она пускала в ход личные сбережения, однако затем начала оформлять кредиты.

Женщина также продала имущество, которое перешло к ней в наследство от покойного мужа. В общей сложности она перевела аферисту около 5,5 млн рублей.

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А ранее телефонные мошенники обманули школьную учительницу из подмосковного города Видное на 1,2 миллиона рублей. Позвонивший педагогу злоумышленник представился "сотрудником органов".

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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