Центробанк предупредил о мошенниках, требующих налоговые декларации
У телефонных мошенников появилась новая схема по выманиванию денег у россиян: теперь они представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и требуют подать декларацию. Об этом предупредили в пресс-службе Центробанка.
Так, аферисты присылают на электронную почту жертвы письмо от "налоговиков", в котором для подачи декларации предлагается перейти по специальной ссылке. Уже там от человека якобы для идентификации требуется ввести личные данные и реквизиты банковской карты.
Однако на деле со счёта снимают деньги, а полученные персональные данные могут использоваться для других преступлений. Жертвами схемы, помимо обычных граждан, становятся индивидуальные предприниматели, указали в регуляторе.
Ранее мошенники уже внедряли новую "налоговую" схему. Как сообщали СМИ, россиянам пишут от имени банков, убеждая, что они якобы должны заплатить государству крупную сумму. Для этого требуется перейти на специальную форму, где необходимо ввести данные от личного кабинета. Далее у жертв крадут деньги или вешают на них кредит.
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