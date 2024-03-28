Центробанк предупредил о мошенниках, требующих налоговые декларации

У телефонных мошенников появилась новая схема по выманиванию денег у россиян: теперь они представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и требуют подать декларацию. Об этом предупредили в пресс-службе Центробанка.

Так, аферисты присылают на электронную почту жертвы письмо от "налоговиков", в котором для подачи декларации предлагается перейти по специальной ссылке. Уже там от человека якобы для идентификации требуется ввести личные данные и реквизиты банковской карты.

Однако на деле со счёта снимают деньги, а полученные персональные данные могут использоваться для других преступлений. Жертвами схемы, помимо обычных граждан, становятся индивидуальные предприниматели, указали в регуляторе.