Учёные сообщили, что в небе над Испанией могла пролететь баллистическая ракета

В ночь на субботу в небе над Испанией заметили некий объект. Предположительно, это пролетела баллистическая ракета, заявили в Сети исследования болидов и метеоритов Высшего совета научных исследований королевства.

"Сейчас мы рассматриваем две гипотезы: баллистическая ракета или вход в атмосферу [неизвестного объекта]", — написала пресс-служба ведомства в соцсети X (экс-Twitter).

Объект появился со стороны Франции. Учёные отследили, что он пролетел над Каталонией и Валенсией и упал в море.