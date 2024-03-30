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30 марта, 19:34

Учёные сообщили, что в небе над Испанией могла пролететь баллистическая ракета

В ночь на субботу в небе над Испанией заметили некий объект. Предположительно, это пролетела баллистическая ракета, заявили в Сети исследования болидов и метеоритов Высшего совета научных исследований королевства.

"Сейчас мы рассматриваем две гипотезы: баллистическая ракета или вход в атмосферу [неизвестного объекта]", — написала пресс-служба ведомства в соцсети X (экс-Twitter).

Объект появился со стороны Франции. Учёные отследили, что он пролетел над Каталонией и Валенсией и упал в море.

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Ранее сообщалось, что армия Сербии подняла в воздух дежурную пару истребителей МиГ-29 из-за обнаружения неопознанного летательного аппарата в небе над городом Валево, что в 100 километрах от Белграда. Согласно заявлению ведомства, объект был зафиксирован на высоте 5,5 тысячи метров, но затем цель пропала с радаров.

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Лариса Сафронова
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