Учёные сообщили, что в небе над Испанией могла пролететь баллистическая ракета
В ночь на субботу в небе над Испанией заметили некий объект. Предположительно, это пролетела баллистическая ракета, заявили в Сети исследования болидов и метеоритов Высшего совета научных исследований королевства.
"Сейчас мы рассматриваем две гипотезы: баллистическая ракета или вход в атмосферу [неизвестного объекта]", — написала пресс-служба ведомства в соцсети X (экс-Twitter).
Объект появился со стороны Франции. Учёные отследили, что он пролетел над Каталонией и Валенсией и упал в море.
Ранее сообщалось, что армия Сербии подняла в воздух дежурную пару истребителей МиГ-29 из-за обнаружения неопознанного летательного аппарата в небе над городом Валево, что в 100 километрах от Белграда. Согласно заявлению ведомства, объект был зафиксирован на высоте 5,5 тысячи метров, но затем цель пропала с радаров.