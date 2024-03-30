Эксперты раскрыли, как получить максимум прибыли от сдачи квартир в аренду в Подмосковье

Тем, кто заинтересован получить максимум денег от сдачи подмосковного жилья в аренду, лучше приобрести для этих целей несколько студий, чем одну квартиру из нескольких комнат. Об этом пишет интернет-издание Regions.

"Наиболее выгодно в Московской области сдавать студию — она стоит дешевле, но приносит практически столько же денег, как и простая однокомнатная квартира. К примеру, одни мои клиенты недавно покупали студию в Подмосковье, и сдавалась она за 30 тысяч рублей. А другие клиенты приобрели однушку, которая в итоге им приносит 33 тысячи", — рассказал руководитель агентства недвижимости Maxima Максим Юсов.

При этом сдавать жильё посуточно практически на 100% выгоднее, чем длительно. Важно, однако, если квартира покупается именно с целью получения пассивного дохода, правильно подобрать район.

"Всё зависит от локации: есть ли какие-то точки притяжения рядом, удобная ли инфраструктура, так как в долгосрочную, например, квартира сдаётся лучше в спальных районах, где посуточная аренда будет пользоваться меньшей популярностью", — объяснила основатель и владелец компании по недвижимости Natali Mir Invest Наталья Мирошниченко.