Эксперты раскрыли, как получить максимум прибыли от сдачи квартир в аренду в Подмосковье
Regions: Сдавать посуточно несколько студий выгоднее, чем квартиру с комнатами
Для сдачи лучше приобрести несколько студий, чем одну квартиру из нескольких комнат. Обложка © Freepik / Drazen Zigic
Тем, кто заинтересован получить максимум денег от сдачи подмосковного жилья в аренду, лучше приобрести для этих целей несколько студий, чем одну квартиру из нескольких комнат. Об этом пишет интернет-издание Regions.
"Наиболее выгодно в Московской области сдавать студию — она стоит дешевле, но приносит практически столько же денег, как и простая однокомнатная квартира. К примеру, одни мои клиенты недавно покупали студию в Подмосковье, и сдавалась она за 30 тысяч рублей. А другие клиенты приобрели однушку, которая в итоге им приносит 33 тысячи", — рассказал руководитель агентства недвижимости Maxima Максим Юсов.
При этом сдавать жильё посуточно практически на 100% выгоднее, чем длительно. Важно, однако, если квартира покупается именно с целью получения пассивного дохода, правильно подобрать район.
"Всё зависит от локации: есть ли какие-то точки притяжения рядом, удобная ли инфраструктура, так как в долгосрочную, например, квартира сдаётся лучше в спальных районах, где посуточная аренда будет пользоваться меньшей популярностью", — объяснила основатель и владелец компании по недвижимости Natali Mir Invest Наталья Мирошниченко.
А ранее россиянам назвали лучший способ сберечь нервы, деньги и время в ходе ремонта. Так, часть работ можно выполнить самостоятельно. Отклеить обои, демонтировать пол, перегородки или плитку — всё это вполне возможно сделать без помощи специалистов и бесплатно. А если приобретать плинтусы, обои, светильники и прочие расходники в дисконт-центрах и аутлетах либо брать более дешёвые аналоги, то получится сэкономить и на закупке материалов.