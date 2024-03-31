Самолёт турецкой Southwind летел из Минска в Стамбул на 2 часа дольше обычного
Рейс Southwind из Минска в Стамбул занял более 5 часов из-за нового запрета ЕС
Следующий из Белоруссии в Турцию самолёт авиакомпании Southwind Airlines был вынужден изменить привычный маршрут в связи с запретом на полёты над странами Евросоюза. Пассажиры были доставлены из Минска в Стамбул с более чем двухчасовой задержкой.
Раньше маршрут рейса 2S624 пролегал над Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией. В минувшую субботу же самолёт был вынужден воспользоваться воздушным пространством России, Казахстана и Грузии. Вместо прежних трёх часов путь занял около пяти с половиной.
Накануне Брюссель решил закрыть для турецкой авиакомпании небо ЕС. В объединении считают, что якобы фактический контроль над Southwind Airlines осуществляет Россия, где и сосредоточена основная доля собственности перевозчика. В итоге авиакомпания даже была вынуждена отменить запланированные рейсы в ряд европейских городов.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / southwind_airlines