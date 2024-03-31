Самолёт турецкой Southwind летел из Минска в Стамбул на 2 часа дольше обычного

Следующий из Белоруссии в Турцию самолёт авиакомпании Southwind Airlines был вынужден изменить привычный маршрут в связи с запретом на полёты над странами Евросоюза. Пассажиры были доставлены из Минска в Стамбул с более чем двухчасовой задержкой.

Раньше маршрут рейса 2S624 пролегал над Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией. В минувшую субботу же самолёт был вынужден воспользоваться воздушным пространством России, Казахстана и Грузии. Вместо прежних трёх часов путь занял около пяти с половиной.