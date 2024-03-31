Рыбакина проиграла американке Коллинз в финале теннисного турнира в Майами
Теннисистка Елена Рыбакина. Обложка © ТАСС / AP /
Елена Рыбакина — российская спортсменка, выступающая под флагом Казахстана, — уступила сопернице на теннисном турнире в Майами. Она отдала победу и титул американке Даниэль Коллинз.
Встреча Рыбакиной, посеянной под четвёртым номером, с Коллинз продолжалась чуть более двух часов. В итоге финальный матч завершился со счётом 5:7, 3:6 не в пользу москвички. Таким образом, гражданка США завоевала первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в сезоне и третий в карьере. Напомним, что призовой фонд турнира превышает 8,7 миллиона долларов.
Россиянину Даниилу Медведеву, кстати, тоже не повезло в Майами. Накануне он продул итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" и выбыл из битвы за многомиллионный призовой фонд. Игра длилась всего 1 час и 10 минут, за это время российский теннисист ответил сопернику тремя эйсами и допустил две двойные ошибки. Матч завершился со счётом 1:6, 2:6.