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26 марта, 05:05

Россиянка Александрова победила 1-ю ракетку мира Свёнтек на турнире WTA в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Sayed

Российская теннисистка Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Sayed

Россиянка Екатерина Александрова, 16-я в рейтинге WTA, одержала победу над первой ракеткой мира полячкой Игой Свёнтек на турнире в Майами (США). Матч четвёртого круга состоялся 25 марта под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Игра закончилась со счётом 6:4, 6:2. Следующей соперницей 29-летней российской теннисистки станет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула.

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Ранее Life.ru писал, что россиянин Даниил Медведев, являющийся четвёртой ракеткой мира, проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, находящемуся на второй строчке мирового рейтинга, в финале турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В прошлом году ситуация была аналогичной: тогда испанец тоже обыграл Медведева в решающем матче.

Лариса Сафронова
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