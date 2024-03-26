Россиянка Александрова победила 1-ю ракетку мира Свёнтек на турнире WTA в Майами

Россиянка Екатерина Александрова, 16-я в рейтинге WTA, одержала победу над первой ракеткой мира полячкой Игой Свёнтек на турнире в Майами (США). Матч четвёртого круга состоялся 25 марта под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Ранее Life.ru писал, что россиянин Даниил Медведев, являющийся четвёртой ракеткой мира, проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, находящемуся на второй строчке мирового рейтинга, в финале турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В прошлом году ситуация была аналогичной: тогда испанец тоже обыграл Медведева в решающем матче.