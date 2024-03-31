Румыния с 31 марта начнёт выдавать визы в Шенгенскую зону

Министерство иностранных дел Румынии объявило о выдаче виз, которые дают доступ в Шенгенскую зону. В том числе их будут выдавать и дипломатические миссии в России, уточняется на сайте ведомства.

"Румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы", — говорится в сообщении.

Как уточняется, благодаря визам граждане смогут путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Их выдача стартует 31 марта.