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30 марта, 23:54

Румыния с 31 марта начнёт выдавать визы в Шенгенскую зону

Министерство иностранных дел Румынии объявило о выдаче виз, которые дают доступ в Шенгенскую зону. В том числе их будут выдавать и дипломатические миссии в России, уточняется на сайте ведомства.

"Румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы", — говорится в сообщении.

Как уточняется, благодаря визам граждане смогут путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Их выдача стартует 31 марта.

Визы в популярную туристическую страну снова станут платными для россиян
Визы в популярную туристическую страну снова станут платными для россиян

Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной стране, которая с 1 апреля начнёт выдавать россиянам шенгенские визы. Речь идёт о Болгарии. Подать заявление на получение соответствующего документа можно в московском посольстве, а также в генеральном консульстве страны в Санкт-Петербурге.

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Николь Вербер
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