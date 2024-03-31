На Украине зафиксирован рост домашнего насилия

В 2023 году на Украине зафиксировано на 20% больше случаев домашнего насилия, чем годом ранее, при этом количество зарегистрированных уголовных правонарушений по таким делам увеличилось на 80%, а административных — на 36%. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

"В течение всего двух месяцев 2024 года на Украине зарегистрировано на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Наблюдается и динамика роста среди административных правонарушений — на 21% больше, чем в 2023 году", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Министерство и Верховная рада работают над ужесточением наказания за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола. В настоящее время парламентарии рассматривают законопроект об изменениях в КоАП.