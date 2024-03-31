На Украине зафиксирован рост домашнего насилия
В МВД Украины заявили о значительном росте числа случаев домашнего насилия
В 2023 году на Украине зафиксировано на 20% больше случаев домашнего насилия, чем годом ранее, при этом количество зарегистрированных уголовных правонарушений по таким делам увеличилось на 80%, а административных — на 36%. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.
"В течение всего двух месяцев 2024 года на Украине зарегистрировано на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Наблюдается и динамика роста среди административных правонарушений — на 21% больше, чем в 2023 году", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Министерство и Верховная рада работают над ужесточением наказания за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола. В настоящее время парламентарии рассматривают законопроект об изменениях в КоАП.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал читательницам о том, как понять, что завтра ваш муж начнёт вас избивать. На самом деле домашнее насилие — это более распространённая проблема, чем кажется на первый взгляд. Здесь важно не допустить даже намёка на телесную агрессию, в ином случае девушке грозит сломанная психика. Подробнее о том, как распознать опасность заранее и избежать побоев, — в нашем материале.
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