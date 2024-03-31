Некоторых работников в сфере здравоохранения ждёт повышение зарплаты в апреле

Работающих в сфере медицины жителей малых городов, районных центров и сёл России с 1 апреля ждёт повышение дохода, размер выплат зависит от численности проживающих в населённых пунктах. Об этом РИА "Новости" рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Такая поддержка очень важна, поскольку заработные платы медицинских работников в таких населённых пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения", — отметила экономист.

По её словам, в городах с населением 50–100 тысяч человек врачи будут получать дополнительно 29 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 13 тысяч. В населённых пунктах с населением менее 50 тысяч такие выплаты составят 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Помимо того, окладная часть всех российских медработников будет увеличена до 50%.