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31 марта, 06:16

Пять взрывов прогремели на западе Украины в районе военного аэродрома Львов-2

Не менее пяти взрывов прогремели в ночь на воскресенье во Львовской области на западе Украины. По данным украинских СМИ, все они были зафиксированы в городе Стрый. О разрушениях не сообщается.

Стрый — крупный железнодорожный узел в западной части Украины, который обслуживает пять направлений — Львов, Мукачево, Дрогобыч – Самбор, Ходоров и Ивано-Франковск. В Стрыйском районе расположен военный аэродром Львов-2. Кроме того, здесь расположен вагоноремонтный завод, а также крупнейшее на Украине подземное хранилище газа.

Медведев предрёк территории Украины сокращение до размеров Львовской области
Медведев предрёк территории Украины сокращение до размеров Львовской области

Напомним, что на днях серия взрывов прогремела в Одессе и на её окраинах. Часть города оказалась обесточена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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