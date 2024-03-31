Пять взрывов прогремели на западе Украины в районе военного аэродрома Львов-2

Не менее пяти взрывов прогремели в ночь на воскресенье во Львовской области на западе Украины. По данным украинских СМИ, все они были зафиксированы в городе Стрый. О разрушениях не сообщается.

Стрый — крупный железнодорожный узел в западной части Украины, который обслуживает пять направлений — Львов, Мукачево, Дрогобыч – Самбор, Ходоров и Ивано-Франковск. В Стрыйском районе расположен военный аэродром Львов-2. Кроме того, здесь расположен вагоноремонтный завод, а также крупнейшее на Украине подземное хранилище газа.