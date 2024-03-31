В Крыму заявили о нелегитимности Зеленского Константинов уверен, что Зеленский незаконно занимает пост президента Украины 31 марта, 07:42 Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS

Владимир Зеленский не имеет законных прав занимать должность президента Украины, а чтобы провести новые выборы, необходимо изменить систему власти и конституцию. Об этом РИА "Новости" сказал глава крымского парламента Владимир Константинов, напомнив события 2014 года.

"Все выборы после госпереворота проводились неконституционным способом, в том числе потому, что не были урегулированы территориальные вопросы. Крыма нет, Донбасс в огне, но как бы и от этих территорий избирался [экс-президент Пётр] Порошенко, а позже, при аналогичных условиях, и Зеленский. Они ведь считали нас частью Украины", — пояснил он.

Константинов считает, что власти Украины обязаны внести поправки в конституцию в связи с изменениями границ страны. Однако ещё в 2014 году Киев проигнорировал отсоединение Крыма и приступил к спорной президентской кампании. Политик уверен, что никакие новые выборы на Украине нельзя признать легитимными, пока не будут устранены последствия госпереворота.

"Решений одной Верховной рады для этого мало. Нужно полное переформатирование всей конституции, всей системы власти", — подчеркнул Константинов.

Напомним, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, однако ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию об их запрете во время боевых действий. Теперь смена власти будет возможна только после отмены военного положения.

Авторы Татьяна Миссуми