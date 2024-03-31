В Армии Британии вскрыли шокирующую утечку данных и оружия, в списке ракетная установка из России

У Вооружённых сил Великобритании были украдены пулемёты, штурмовые винтовки, ракетные установки и тысячи патронов. С 2018 года на военных базах потеряно не менее 30 единиц техники. Однако и на этом сюрпризы не заканчиваются: за последние четыре года из Министерства обороны пропало не менее 1400 ноутбуков и около 300 USB-накопителей, на которых могло храниться много информации, перечисляет издание The Telegraph.

"Среди других потерь — деактивированная российская ракетная установка, до восьми винтовок SA-80 и несколько пистолетов Glock", — сказано в разоблачении газеты.

Член парламента Сара Олни считает, что произошедшее не может не вызывать у жителей страны опасений за свою безопасность, отмечает издание. По её сведениям, полиция хоть и начала расследование, но утерянных единиц оружия так и не нашла.