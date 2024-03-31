Захарова припугнула штурмом мэра Парижа за хамство о российских олимпийцах
Захарова пригрозила мэру Парижа ударом по бизнесу на слова об олимпийцах из РФ
Анн Идальго. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anne Hidalgo
Российских активистов будет невозможно остановить в их стремлении "отрицательно выделить" французские товары на полках магазинов РФ после слов мэра Парижа о нежелании видеть на Олимпиаде наших атлетов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила французскую градоначальницу Анн Идальго в ответ на высказывание о том, что российским и белорусским атлетам на ОИ-2024 будут не рады.
"Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", — дипломатично заметила Захарова.
Она уверена, что ещё одно такое заявление со стороны чиновников и французский бизнес решит штурмом брать мэрию Парижа вслед за фермерами. Представитель МИД напомнила, что Россия располагает огромным ассортиментом своих товаров, которыми при необходимости можно заменить французские.
О предвзятом отношении к российским и белорусским участникам ОИ Идальго сообщила во время встречи с киевским коллегой Виталием Кличко во время визита в украинскую столицу 28 марта. Мэр обратилась со словами поддержки к спортсменам из Незалежной и добавила, что россиянам и белорусам "не будут рады" на Олимпийских играх в Париже.