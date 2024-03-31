Регион

Уведомления отключены

31 марта, 09:32

Захарова припугнула штурмом мэра Парижа за хамство о российских олимпийцах

Захарова пригрозила мэру Парижа ударом по бизнесу на слова об олимпийцах из РФ

Анн Идальго. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anne Hidalgo

Анн Идальго. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anne Hidalgo

Российских активистов будет невозможно остановить в их стремлении "отрицательно выделить" французские товары на полках магазинов РФ после слов мэра Парижа о нежелании видеть на Олимпиаде наших атлетов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила французскую градоначальницу Анн Идальго в ответ на высказывание о том, что российским и белорусским атлетам на ОИ-2024 будут не рады.

"Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", — дипломатично заметила Захарова.

Она уверена, что ещё одно такое заявление со стороны чиновников и французский бизнес решит штурмом брать мэрию Парижа вслед за фермерами. Представитель МИД напомнила, что Россия располагает огромным ассортиментом своих товаров, которыми при необходимости можно заменить французские.

МОК ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже
МОК ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже

О предвзятом отношении к российским и белорусским участникам ОИ Идальго сообщила во время встречи с киевским коллегой Виталием Кличко во время визита в украинскую столицу 28 марта. Мэр обратилась со словами поддержки к спортсменам из Незалежной и добавила, что россиянам и белорусам "не будут рады" на Олимпийских играх в Париже.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Олимпиада
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров