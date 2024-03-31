Шоумен Александр Пушной разоблачил двух гипнотизёров в эфире

Участники шоу "Удивительные люди" заявили, что смогут загипнотизировать человека так, что тот забудет всё прошлое о себе. Шоумен Александр Пушной решил проверить это "фантастическое умение" и не ошибся, ведь ребята действительно не справились с задачей. Об этом сообщает smotrim.ru.

"Когда участник заявляет о каком-то совсем уж фантастическом умении, возникает желание провести эксперимент. Так и тут. И в итоге этот эксперимент показал обратное, разоблачил их обман", — высказалась бывшая звезда проекта "Галилео".

Пушной также добавил, что не мог позволить обмануть миллионы зрителей, поэтому принял решение поучаствовать в эксперименте. Более того, шоумен назвал Котова и Горбатько "удивительными людьми лишь в кавычках".