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31 марта, 11:41

Шоумен Александр Пушной разоблачил двух гипнотизёров в эфире

Александр Пушной во время выступления. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Александр Пушной во время выступления. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Участники шоу "Удивительные люди" заявили, что смогут загипнотизировать человека так, что тот забудет всё прошлое о себе. Шоумен Александр Пушной решил проверить это "фантастическое умение" и не ошибся, ведь ребята действительно не справились с задачей. Об этом сообщает smotrim.ru.

"Когда участник заявляет о каком-то совсем уж фантастическом умении, возникает желание провести эксперимент. Так и тут. И в итоге этот эксперимент показал обратное, разоблачил их обман", — высказалась бывшая звезда проекта "Галилео".

Пушной также добавил, что не мог позволить обмануть миллионы зрителей, поэтому принял решение поучаствовать в эксперименте. Более того, шоумен назвал Котова и Горбатько "удивительными людьми лишь в кавычках".

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Ранее Life.ru писал, что 24-летняя участница шоу "Пацанки" Юанна Клочкова получила три года условного срока за хранение мефедрона массой более трёх граммов. Участница четвёртого сезона реалити-шоу рассказала, что покупала запрещённое вещество для личного пользования. Девушка признала вину, но на суде отказалась от дачи показаний.

Каринэ Гевондян
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