"Его сразу посекли очередью": Убитый охранник "Крокуса" не должен был работать в роковой день Коллега заявил, что убитый охранник "Крокуса" Кошеваров вышел не в свою смену 31 марта, 10:20 Алим Кошеваров. Обложка © VK / Сохрани Беларусь

Погибший во время теракта охранник "Крокус сити холла" Алим Кошеваров вышел работать не в свою смену, потому что на концерт "Пикника" ожидалось много народа и для охраны нужны были опытные сотрудники. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на коллег мужчины.

Кошеваров дежурил прямо на входе в "Крокус" возле стеклянных дверей. Именно отсюда террористы начали вести обстрел. Охранник не растерялся, он моментально начал оттягивать людей от входа и направлять к аварийным выходам через фойе. Мужчина успел сделать несколько "ходок" и вернулся к входу, чтобы спасти остальных. Но в этот момент террористы уже были внутри, Кошеваров бросился на них, чтобы закрыть людей.

"Он выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его сразу посекли очередью", — рассказал выживший коллега мужчины.

Кошеваров получил три огнестрельных ранения в грудь, его доставили в Боткинскую больницу, но спасти не смогли.

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта, жертвами стали 144 человека. Охранник Алим Кошеваров дежурил на входе в здание. После ранения его доставили в Боткинскую больницу, врачи сделали несколько операций, но спасти мужчину не удалось. Кошеварову было 43 года, он родом из Белоруссии.

Авторы Татьяна Миссуми