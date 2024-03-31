"Я его вообще не знаю": Вторая жена отца террориста из "Крокуса" открестилась от него Родственница террориста Файзова* из "Крокуса" видела его только в детстве 31 марта, 08:33 Террорист Мухаммадсобир Файзов*. Обложка © Life.ru

Мухаммадсобир Файзов*, участвовавший в совершении теракта в "Крокус сити холле", не проживал по месту своей регистрации в Иванове примерно с января 2024 года. Об этом РИА "Новости" рассказала Кумри Сафарова, которая является второй женой отца преступника.

Сафарова вышла замуж за Закирджона Файзова 16 лет назад. Она знала, что у её избранника есть дети от первого брака, но с ними не общалась. По словам женщины, Мухаммадсобира* она видела только в его детстве. Сафарова подчеркнула, что этот террорист — не её сын.

В Иваново женщина приехала 28 февраля, а за месяц до неё в эту квартиру вселился её муж. Сейчас пара вместе с племянником мужа проживает там. Сам Мухаммадсобир*, по словам Сафаровой, якобы не приходил и никак о себе не напоминал, но он действительно жил здесь ранее.

"До меня он, по-моему, здесь жил, я не знаю, мне так сказали. Пять месяцев или четыре месяца, не знаю. Я его вообще не знаю", — поделилась собеседница.

Отец Мухаммадсобира* общался с сыном по телефону. По словам женщины, из их разговоров следовало, что будущий террорист якобы собирается переехать в Санкт-Петербург. Соседи по дому рассказали РИА "Новости", что видели в этой квартире ещё двух молодых людей, но они не могут вспомнить, мог ли кто-то из них быть Мухаммадсобиром*.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Татьяна Миссуми