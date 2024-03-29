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29 марта, 15:54

СК: Террористы после атаки на "Крокус" направлялись в Киев за вознаграждением

Террористы Файзов* (верхнее левое фото), Фаридуни* (нижнее левое), Рачабализода* (верхнее правое), Мирзоев* (нижнее правое). Обложка © Life.ru

Террористы Файзов* (верхнее левое фото), Фаридуни* (нижнее левое), Рачабализода* (верхнее правое), Мирзоев* (нижнее правое). Обложка © Life.ru

Следственный комитет РФ раскрыл новые данные по расследованию дела о теракте в "Крокус сити холле". Так, обвиняемые рассказали, что их действия через мессенджер "Телеграм" координировал некий мужчина, который представился им под псевдонимом. Кроме того, террористы после атаки собирались добраться до Киева — там они должны были получить "вознаграждение".

"Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооружённого нападения в "Крокус сити холле", путём голосовых сообщений через мессенджер "Телеграм" координировал мужчина, который представился им под псевдонимом", — рассказали в СК РФ.

По указанию координатора после атаки террористы поехали в сторону российско-украинской границы. Боевики должны были прибыть в Киев для получения обещанного вознаграждения, узнало следствие.

Главаря террористов из "Крокуса" с 19-летним сообщником привезли в их логово в Красногорске
Главаря террористов из "Крокуса" с 19-летним сообщником привезли в их логово в Красногорске

Напомним, 22 марта головорезы открыли огонь по мирным людям в "Крокус сити холле", после чего подожгли здание, облив бензином сиденья в зрительном зале. По последним данным, в результате теракта погибло 144 человека, количество пострадавших увеличилось до 382. По делу были задержаны 11 человек, в том числе и четверо исполнителей. Их задержали по пути к украинской границе. По данным ФСБ, теракт готовили радикалы-исламисты при содействии Украины, а в Незалежной их собирались встретить как героев.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
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