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31 марта, 10:34

ВКС России нанесли групповой удар по газодобывающей отрасли Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по объектам энергетики и газа Украины, также уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — рассказали в ведомстве.

Все цели группового удара достигнуты, а назначенные объекты поражены. В МО отметили, что атака нарушила работу предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов ВСУ.

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Ранее Life.ru сообщал, что две ракеты "Искандер" ВС РФ разгромили район восстановления боеспособности 32-й механизированной бригады. Место дислокации ВСУ в лесу вычислили с помощью беспилотника. После получения точных координат была отдана команда нанести ракетный удар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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