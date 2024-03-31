ВКС России нанесли групповой удар по газодобывающей отрасли Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по объектам энергетики и газа Украины, также уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — рассказали в ведомстве.

Все цели группового удара достигнуты, а назначенные объекты поражены. В МО отметили, что атака нарушила работу предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов ВСУ.