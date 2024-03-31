Странная тактика ВСУ выдала страх контактных боёв с "Ахматом"

По его словам, ВСУ ни при каких обстоятельствах не вступают в стрелковый бой с ахматовцами: они используют только "кассеты", "камикадзе", "сбросы". Командир говорит, что, как только батальон пытается наладить стрелковый бой, ВСУ убегают, тем самым позволяя территориально расширять земли России.

"Чтобы дойти до противника, они нас и "кассетами", и "камикадзе", и сбросами — вот что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди — как с ними? Мы через всё это проходим — через их кассетные, "камикадзе" и так далее, снаряды, которые им предоставляет весь блок НАТО. Мы пытаемся с ними стрелковый бой наладить, но они никак на это не реагируют. Не хотят, короче", — резюмировал командир в беседе с РИА "Новости".