Смертельный трюк: Появилось страшное видео гибели чемпиона по скейт-кроссу в Петербурге

Момент трагической гибели известного роллера Романа Богреца во время выполнения трюка на соревнованиях в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры смертельного заезда спортсмена публикует SHOT.

Соревнования проходили накануне, 30 марта. Богрец на большой скорости врезался в препятствие и не смог подняться. В состоянии клинической смерти мужчину доставили в больницу: у него были сломаны рёбра, травмированы голова и грудь. Роллер скончался через несколько часов в реанимации.