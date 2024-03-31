Смертельный трюк: Появилось страшное видео гибели чемпиона по скейт-кроссу в Петербурге
Появилось видео гибели чемпиона РФ по скейт-кроссу во время выполнения трюка
Роман Богрец. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / roman_freeskate
Момент трагической гибели известного роллера Романа Богреца во время выполнения трюка на соревнованиях в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры смертельного заезда спортсмена публикует SHOT.
Роман Богрец погиб на соревнованиях. Видео © Telegram / SHOT
Соревнования проходили накануне, 30 марта. Богрец на большой скорости врезался в препятствие и не смог подняться. В состоянии клинической смерти мужчину доставили в больницу: у него были сломаны рёбра, травмированы голова и грудь. Роллер скончался через несколько часов в реанимации.
Напомним, 36-летний чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец во время соревнований ударился о бетонную стенку, получив множество тяжёлых травм. От полученных повреждений он скончался.