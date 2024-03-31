Регион

Уведомления отключены

31 марта, 12:06

"Не дойти до Москвы": В Киеве назвали вылазки к границе максимумом предателей из РДК*

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву выгодны действия РДК*

Место разгрома украинской ДРГ у границы Белгородской области 12 марта. Фото © Telegram / Минобороны России

Место разгрома украинской ДРГ у границы Белгородской области 12 марта. Фото © Telegram / Минобороны России

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье во время эфира на телеканале "Рада" сообщил, что деятельность членов ячейки РДК* ("Русский добровольческий корпус"*) выгодна для Киева.

"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте", — сказал военачальник.

Однако Буданов уверен, что формирования такого типа могут осуществлять свою деятельность лишь рядом с границей, но "они не смогут с оружием дойти до Москвы".

Под удар ВС России в Харькове попали боевики РДК*, сообщили в подполье
Под удар ВС России в Харькове попали боевики РДК*, сообщили в подполье

Ранее президент Владимир Путин сравнил деятельность РДК* с корпусом генерала Власова, который перешёл на сторону нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны. Российский лидер призвал не забывать, к чему в итоге привело власовское движение, отметив, что к предателям будут относиться так, будто они вооружены.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров