Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье во время эфира на телеканале "Рада" сообщил, что деятельность членов ячейки РДК* ("Русский добровольческий корпус"*) выгодна для Киева.

"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте", — сказал военачальник.

Однако Буданов уверен, что формирования такого типа могут осуществлять свою деятельность лишь рядом с границей, но "они не смогут с оружием дойти до Москвы".

Ранее президент Владимир Путин сравнил деятельность РДК* с корпусом генерала Власова, который перешёл на сторону нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны. Российский лидер призвал не забывать, к чему в итоге привело власовское движение, отметив, что к предателям будут относиться так, будто они вооружены.