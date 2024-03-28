Под удар ВС России в Харькове попали боевики РДК*, сообщили в подполье
Подполье: В Харькове убиты члены РДК*, готовившие атаку на Белгородскую область
Под удар российских сил в Харькове попало около 50 украинских боевиков, многие из которых носили нашивки "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев.
"Уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК*, они готовились к новой атаке на Белгородскую область", — приводит РИА "Новости" его слова.
Также, по данным Лебедева, российский удар пришёлся по зданию Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Там могли находиться иностранные лётчики, проводившие консультации с украинскими пилотами. Их судьба на данный момент ещё выясняется. Кроме того, был прилёт в районе Харьковского аэрокосмического университета. Сейчас место оцеплено, подробности выясняются, добавил координатор подпольного движения.
А 21 марта стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины в результате массированного ракетного удара. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Половина Украины осталась без электричества. Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась крупнейшему удару за всё время.
* Запрещённая в России террористическая организация.
TACC / Александр Река