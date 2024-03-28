Под удар ВС России в Харькове попали боевики РДК*, сообщили в подполье

Под удар российских сил в Харькове попало около 50 украинских боевиков, многие из которых носили нашивки "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев.

"Уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК*, они готовились к новой атаке на Белгородскую область", — приводит РИА "Новости" его слова.

Также, по данным Лебедева, российский удар пришёлся по зданию Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Там могли находиться иностранные лётчики, проводившие консультации с украинскими пилотами. Их судьба на данный момент ещё выясняется. Кроме того, был прилёт в районе Харьковского аэрокосмического университета. Сейчас место оцеплено, подробности выясняются, добавил координатор подпольного движения.