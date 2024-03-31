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31 марта, 12:16

Патриарх Кирилл посулил кару Божью украинским раскольникам за святотатство

Патриарх Кирилл назвал священников ПЦУ компанией святотатствующих ряженых

Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) по сути своей — не более чем компания святотатствующих ряженых, которых ждёт страшная Божья кара. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира в Тушине.

"Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью: разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (посмертно. — Прим. Life.ru), но это факт", сказал патриарх.

Глава РПЦ рассказал о своей надежде на то, чтобы церковный раскол "ушёл в небытие". Он добавил, что с Божьей милостью православная вера вновь укрепится на Святой Руси, и в первую очередь на украинской земле, близкой для всех россиян.

В России заблокировали сайт раскольников из ПЦУ
В России заблокировали сайт раскольников из ПЦУ

Ранее глава РПЦ, комментируя теракт в "Крокус сити холле", заявил, что недруги России попытались стравить последователей двух традиционных для нашей страны религий — христианства и ислама. По его словам, враги хотели использовать сразу два фактора — религиозный и этнический, что становится очевидным, если обратить внимание на людей, которых организаторы нападения наняли в качестве исполнителей.

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ТАСС / Александр Щербак

Юрий Лысенко
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