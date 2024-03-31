Патриарх Кирилл посулил кару Божью украинским раскольникам за святотатство

Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) по сути своей — не более чем компания святотатствующих ряженых, которых ждёт страшная Божья кара. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира в Тушине.

"Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью: разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (посмертно. — Прим. Life.ru), но это факт", — сказал патриарх.

Глава РПЦ рассказал о своей надежде на то, чтобы церковный раскол "ушёл в небытие". Он добавил, что с Божьей милостью православная вера вновь укрепится на Святой Руси, и в первую очередь на украинской земле, близкой для всех россиян.