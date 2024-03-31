Министра обороны Франции осудили за планы поставить ВСУ сотни танков
Филиппо раскритиковал идею министра обороны Франции о сотнях танков для ВСУ
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Обложка © ТАСС / ABACA / Stevens Tomas
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо пришёл в ярость от слов главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который призвал поставлять Украине больше танков и ракет.
"Недопустимо! Сегодня утром в газете Tribune министр вооружённых сил Лекорню заявил, что Франция "поставит сотни танков и ракет на Украину"!" — написал он в соцсети Х.
Политик считает, что так министр только разжигает войну, забывая о внутренних потребностях страны. По мнению Филиппо, накачивание Незалежной деньгами происходит в то время, когда французов просят затянуть пояса.
"Какой позор! Больше никакого оружия и ни цента для Украины! Мирные переговоры, быстро!" — призвал Филиппо.
Ранее председатель Национальной ассамблеи страны Яэль Браун-Пиве заявила, что в вопросах предоставления поддержки Францией Украине "возможно всё". Так она прокомментировала слова французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину.