Министра обороны Франции осудили за планы поставить ВСУ сотни танков

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо пришёл в ярость от слов главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который призвал поставлять Украине больше танков и ракет.

"Недопустимо! Сегодня утром в газете Tribune министр вооружённых сил Лекорню заявил, что Франция "поставит сотни танков и ракет на Украину"!" — написал он в соцсети Х.

Политик считает, что так министр только разжигает войну, забывая о внутренних потребностях страны. По мнению Филиппо, накачивание Незалежной деньгами происходит в то время, когда французов просят затянуть пояса.

"Какой позор! Больше никакого оружия и ни цента для Украины! Мирные переговоры, быстро!" — призвал Филиппо.