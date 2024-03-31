Палец в рот не клади: Встреча собачницы с игривым хаски на прогулке закончилась печально

В Ленинградской области хаски, отпущенный хозяином гулять без присмотра, отгрыз палец женщине, которая выгуливала собственного пса. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Жительница СНТ "Сосновый – верхний массив" отправилась выгулять своего питомца вдоль ладожских берегов, и по пути им встретился пёс-красавец, который не преминул подойти и познакомиться. Первое впечатление, судя по агрессивной настороженности знакомившихся животных, было произведено не лучшим образом, но потом обе собаки принюхались друг к другу и начали беззаботно играть в догонялки. Но вот они втроём дошли до озёра, и ситуация изменилась в корне — сибирский хаски и домашняя дворняга сцепились так, что во все стороны забрызгала кровь. Испугавшаяся женщина попыталась их разнять, за что и поплатилась мизинцем — он был почти откушен и держался только на сухожилии. Пострадавшая быстро сориентировалась, побежала в посёлок и попросила одного из соседей отвезти её в больницу в Приозёрске. К сожалению, врачи не смогли спасти палец.

Травмированная собакой женщина в беседе с телеграм-каналом рассказала, что многие жители СНТ знают хозяина хаски и крайне возмущены случившимся. При этом сам владелец кровожадного пса никак на инцидент не отреагировал и не посчитал нужным хотя бы извиниться. Пострадавшая обратилась в полицию, чтобы привлечь мужчину к ответственности за действия пса, которого он выпустил на бесконтрольный выгул. А ещё она зареклась отправляться на прогулки без средств самозащиты.