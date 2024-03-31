Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины

В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Об этом сообщается на сайте официального ресурса по оповещению населения.

Сигнал сработал не только в Киеве и области, но и ещё в семи регионах. Тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.