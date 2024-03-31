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31 марта, 14:02

Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины

В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Об этом сообщается на сайте официального ресурса по оповещению населения.

Сигнал сработал не только в Киеве и области, но и ещё в семи регионах. Тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

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Ранее в Минобороны проинформировали о том, что ВКС РФ совершили удар по украинским объектам энергетики и газодобычи. Также удалось уничтожить базу, где противник ремонтировал вооружение и технику. В ведомстве подчеркнули, что все цели группового удара были достигнуты — каждый из объектов удалось поразить.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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