В США спустя 20 лет решились на серийный выпуск истребителей F-35

Заместитель министра обороны США Уильям Лапланте заявил о начале полномасштабного производства истребителей F-35A Lightning II, который был разработан ещё в 2012 году. Он уже выпускается, однако формальный переход к полномасштабному производству требует стабильного контроля над процессом и удовлетворительных характеристик и надёжности. Об этом сообщает Warrior Maven.

По данным издания, это решение достаточно запоздалое, потому что Пентагон планировал это сделать ещё четыре года назад. Кроме того, Вашингтон решил исключить Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара подписала контракт с Россией на покупку комплекта С-400.