МЧС выпустило срочное предупреждение о непогоде в Чувашии

В Чувашии в ночь на понедельник возможен сильный туман, сообщили в Управлении МЧС по Чувашской Республике. Ожидается, что Чебоксары накроет дымка жёлтого уровня опасности — видимость 500 метров и менее.

"Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению ЧС, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, возникновением ДТП на дорогах республики, затруднением движения автотранспорта, созданием на дорогах аварийных ситуаций и заторов", — предупредили спасатели.