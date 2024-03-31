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31 марта, 15:53

МЧС выпустило срочное предупреждение о непогоде в Чувашии

В Чувашии в ночь на понедельник возможен сильный туман, сообщили в Управлении МЧС по Чувашской Республике. Ожидается, что Чебоксары накроет дымка жёлтого уровня опасности — видимость 500 метров и менее.

"Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению ЧС, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, возникновением ДТП на дорогах республики, затруднением движения автотранспорта, созданием на дорогах аварийных ситуаций и заторов", — предупредили спасатели.

Песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в жёлтый цвет
Песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в жёлтый цвет

Ранее Life.ru писал, что Сочи накрыл плотный белый туман, который пришёл с моря. Туристы и местные жители поделились кадрами, как дымка буквально вползает на берег и движется между домами.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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