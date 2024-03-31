Воры вынесли драгоценности на 9 млн и $5 тысяч наличкой из квартиры актрисы Игумновой

Подозреваемые в похищении драгоценностей актрисы Евгении Игумновой из её дома в Петербурге отправлены в СИЗО. Об этом рассказали в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вартана Балаяна и Дениса Ковалёва, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 158 (кража) УК РФ", — сказано в тексте сообщения Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 26 марта в полночь фигуранты пробрались в частный дом, располагающийся в посёлке Тярлево, откуда украли ювелирные изделия на общую сумму 9 миллионов рублей, а также денежные накопления актрисы в сумме 5 тысяч долларов США. Воры скрылись с награбленным, когда на часах было около 01:30.

Оба обвиняемых ранее имели связи с криминалом. Один из них в 2020 году вышел из мест заключения "после многолетнего нахождения под стражей за совершённые разбой и убийство". От дачи показаний подозреваемые отказываются.

Актриса Евгения Игумнова занимается озвучкой кинокартин. В частности, её голосом говорит персонаж Киры Найтли в первых трёх частях франшизы "Пираты Карибского моря". Также она подарила голос принцессе Жасмин в серии мультфильмов об Аладдине.