В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против вооружения Украины

Более тысячи жителей Амстердама приняли участие в акции за мир и против поставок оружия Украине западными странами. Этот митинг стал самым масштабным с начала проведения подобных протестных акций на площади Дам.

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине. Видео © X / Patricia

Многие из участников вышли на улицу в белой одежде. Перед стартом шествия они сформировали огромное сердце на площади Дам, а затем в сопровождении правоохранителей пошли к Музейной площади. Лозунги на баннерах, которые принесли с собой демонстранты, гласили: "Мы хотим мира!", "Никакого оружия ради мира!", "Нет НАТО — нет войны", "Мир — прямо сейчас!".

"Такое большое количество людей решило присоединиться к акции после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что европейских военных надо посылать на фронт. После этого известные голландские активисты организовали большой митинг и призвали приходить в белой одежде и с белыми флагами", — рассказала РИА "Новости" один из организаторов демонстрации Наталья Воронцова.

Активистка добавила, что голландцы организовали другой митинг за мир на Музейной площади Амстердама на два часа позже в этот же день. Тем не менее многие участники данного мероприятия присоединились к демонстрации на площади Дам. Воронцова отметила, что анонсированное ранее выступление оперной певицы Эльнары Мюерманс, которая в итоге исполнила "Катюшу" и "Тёмную ночь", заинтересовало многих иностранцев.

"Мы сделали свою демонстрацию. В итоге мы решили пройти шествием до Музейной площади, где нас ждёт другой митинг против войны, там присоединятся ещё больше людей. Таким образом, мы соединили две демонстрации в одну", — добавила активистка.