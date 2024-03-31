Чудо-женщина с лопатой в одиночку остановила кровавое побоище 20 мужчин в Чебоксарах

В Юго-Западном районе города Чебоксары женщине с помощью лопаты удалось разогнать толпу из мужчин, устроивших потасовку. Об этом сообщает портал "Proгород", ссылаясь на слова очевидца.

Чудо-женщина смогла испугать лопатой большую часть мужчин, а остальные, следуя примеру "товарищей", сделали то же самое. Причина конфликта неизвестна, однако после встречи с женщиной многие разгневанные участники драки ушли смеясь. Кажется, примирению всё-таки быть.