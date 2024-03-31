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31 марта, 17:12

Чудо-женщина с лопатой в одиночку остановила кровавое побоище 20 мужчин в Чебоксарах

В Чебоксарах женщина с лопатой разогнала потасовку из 20 человек

Женщина с лопатой разогнала потасовку из 20 человек. Фото © "Proгород"

Женщина с лопатой разогнала потасовку из 20 человек. Фото © "Proгород"

В Юго-Западном районе города Чебоксары женщине с помощью лопаты удалось разогнать толпу из мужчин, устроивших потасовку. Об этом сообщает портал "Proгород", ссылаясь на слова очевидца.

Видео © VK / Про город Чебоксары | Новочебоксарск | Чувашия

Чудо-женщина смогла испугать лопатой большую часть мужчин, а остальные, следуя примеру "товарищей", сделали то же самое. Причина конфликта неизвестна, однако после встречи с женщиной многие разгневанные участники драки ушли смеясь. Кажется, примирению всё-таки быть.

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Менее счастливый финал получил конфликт мужчины с ворами в центре Воронежа. По данным Life.ru, он попытался помешать группе парней совершить магазинную кражу. Замечание вылилось в жестокое побоище. Драка была столь яростной, что рубаки чуть не сбили оказавшегося рядом инвалида-колясочника.

Каринэ Гевондян
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