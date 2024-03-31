Главкома Сырского ткнули носом в его ложь о продвижении ВСУ Экс-советник МО Украины Бутусов: Сырский солгал об успехах и продвижении ВСУ 31 марта, 16:53 Александр Сырский. Обложка © AP / TASS

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский намеренно соврал, что украинские военные якобы отбросили назад Армию России. Об этом в своём видеоблоге сказал главред интернет-портала "Цензор.нет" и экс-советник главы министра обороны Украины Юрий Бутусов, раскритиковав заявление главкома об успехах ВСУ.

"Слова о том, что количество возвращённых нами позиций превышает количество потерянных, не отвечают действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности", — объяснил он.

Бутусов подчеркнул, что сейчас на фронте инициативу полностью захватили российские военные, им уже удалось значительно оттеснить ВСУ и освободить огромные по площади территории.

Ранее главком украинских войск Александр Сырский заявил, что одной из актуальных целей ВСУ является подготовка новой наступательной операции. По его словам, нельзя допустить потери земель, поэтому следует тщательно подготовиться и сформировать резервы. Сырский также признал, что ВСУ критически не хватает оружия, а войска России на несколько порядков выше по своей оснащённости оружием.

Авторы Татьяна Миссуми