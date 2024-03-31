Более 100 разъярённых дольщиков взяли штурмом офис компании "Самолёт" в Видном

Более 100 гневных дольщиков взяли штурмом офис продаж ЖК "Горки парк" компании "Самолёт" в подмосковном Видном. Около четырёх тысяч человек до сих пор не получили ключи от купленных квартир, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Митинг недовольных дольщиков против компании "Самолёт". Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Домостроительная компания уже неоднократно переносит сроки заселения жильцов, однако в личном приложении указывает, что дома, в которых обманутые приобрели квартиры, заселены. Сейчас на 1500 квартир, которые всё ещё не сданы, сохраняется три очереди. Всего в жилищном комплексе есть семь корпусов, в которые не могут заехать около четырёх тысяч человек.

Потерпевшие направили коллективное обращение в Минстрой РФ. Они планируют устроить ещё один митинг против застройщика в ближайший вторник. Представители компании-застройщика утверждают, что все корпуса вот-вот будут готовы к заселению, когда устранят проблемы с повреждёнными наличниками, которые меняют.