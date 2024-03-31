Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ в Ясиноватой

Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ Ясиноватой в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили мужчины 1957 года рождения и 1965 года рождения", — сказано в тексте сообщения, опубликованного в телеграм-канале.