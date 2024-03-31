Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ в Ясиноватой
Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ Ясиноватой в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили мужчины 1957 года рождения и 1965 года рождения", — сказано в тексте сообщения, опубликованного в телеграм-канале.
Ранее ВСУ сбросили две бомбы с беспилотников на село Цаповка Белгородской области. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения, однако на парковке сельскохозяйственного предприятия повреждены четыре транспортных средства, одно из которых сгорело.
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