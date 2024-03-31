Член Конгресса США призвал уничтожить Газу ядерным ударом, "как Нагасаки с Хиросимой"

Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг выступил с предложением провести атаку ядерным оружием по сектору Газа. Об этом сообщает газета Washington Post.

Авторы издания ссылаются на видео со встречи политика с избирателями штата Мичиган, во время которой он заявил, что необходимо прекратить поставки гуманитарной помощи населению этого региона.

"Член Конгресса от Республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа", — сказано в тексте материала.

По данным издания, на вопрос одного из избирателей о целесообразности объявленного Штатами ранее строительства порта у берегов Газы для доставки гуманитарных грузов Уолберг ответил, что США не должны выделять ни цента для реализации такой затеи.

"Всё должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим", — заявил член Конгресса.

Washington Post потребовала комментариев от офиса политика, сотрудники которого утверждают, что тот выразился метафорически.