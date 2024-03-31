Офицеры ВСУ посетовали на старых и больных новобранцев

Офицеры Вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловались на состояние мобилизованных солдат, которые стары, больны и не желают воевать, поскольку у них нет на это аргументированной мотивации. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в украинской армии.

"Боевые офицеры жалуются, что призывники, набираемые системой (территориальных военкоматов. — Прим. Life.ru), зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не мотивированы", — сказано в тексте публикации.

Авторы статьи отмечают, что в среднем из 200 мобилизованных "лишь 25 человек действительно хотят воевать".