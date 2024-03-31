Офицеры ВСУ посетовали на старых и больных новобранцев
NYT: Из 200 мобилизованных на Украине лишь 25 действительно хотят воевать
Офицеры Вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловались на состояние мобилизованных солдат, которые стары, больны и не желают воевать, поскольку у них нет на это аргументированной мотивации. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в украинской армии.
"Боевые офицеры жалуются, что призывники, набираемые системой (территориальных военкоматов. — Прим. Life.ru), зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не мотивированы", — сказано в тексте публикации.
Авторы статьи отмечают, что в среднем из 200 мобилизованных "лишь 25 человек действительно хотят воевать".
Ранее депутат Верховной рады Украины заявил, что по новому закону мобилизации будут подлежать украинцы с 18 лет. В законопроекте планку мобилизации предлагают снизить с 27 до 25 лет, однако это относится лишь к тем, кто не проходил срочную службу или базовую военную подготовку (три-пять месяцев). Так, мужчины старше 18 лет, прошедшие такое обучение, могут быть мобилизованы.
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