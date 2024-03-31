Три мирных жителя ДНР пострадали от агрессии ВСУ за день

Два мирных жителя пострадали при сегодняшнем обстреле Донецкой Народной Республики, ещё один ранен в результате детонации ранее неразорвавшегося снаряда. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Центрально-Городском районе Горловки в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса противника ранен сотрудник Горловского УГГ "Донбассгаз" — мужчина 1953 г.р. (ранение средней степени тяжести). В результате обстрела Ясиноватой ранены мужчины 1965 и 1957 г.р. (ранения средней степени тяжести)", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Он отметил, что российские спецслужбы зафиксировали 14 обстрелов за сутки со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, противник выпустил 39 боеприпасов, а также применил реактивную и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.