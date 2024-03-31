Крымский астроном обнаружил новый астероид, пролетевший вблизи Земли

Крымский астроном Геннадий Борисов сообщил об открытии нового астероида, который сегодня, 31 марта, около семи вечера по московскому времени пролетел вблизи Земли. Подробностями он поделился с РИА "Новости".

Борисов рассказал, что обнаружил объект сегодня под утро и отправил свои наблюдения в Центр малых планет. В итоге его наблюдения выложили на странице подтверждений околоземных астероидов, после чего ещё ряд обсерваторий наблюдали его в течение нескольких часов.

"Стало ясно, что астероид небольшой — порядка двух-трёх метров, но пролетает довольно близко, даже внутри геостационарной области спутников. Это порядка 28–30 тысяч километров от Земли. Пролёт был в 19 часов по Москве", — рассказал Борисов.

Он отметил, что сейчас сложно выявить группу астероидов, к которой принадлежит найденное небесное тело. Учёный объяснил, что будущие исследования помогут уточнить его траекторию и орбитальные параметры, однако подчеркнул, что воздействие гравитации Земли обязательно повлияет на его орбиту.