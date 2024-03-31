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31 марта, 19:23

Новое правительство Палестины принесло присягу

Новое правительство Палестины привели к присяге. Обложка © ТАСС / EPA / ALAA BADARNEH

Новое правительство Палестины привели к присяге. Обложка © ТАСС / EPA / ALAA BADARNEH

Новое правительство Палестины во главе с Мухаммедом Мустафой принесло присягу и официально вступило в должность, сообщает WAFA.

По данным агентства, церемония прошла в Рамалле, административном центре Палестинской национальной администрации. На мероприятии также присутствовал президент Махмуд Аббас.

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Напомним, 26 февраля палестинское правительство вместе с премьером Мухаммедом Штайе ушло в отставку. Как писали СМИ, причиной такого решения стало давление, оказываемое на Рамаллу со стороны региональных игроков и представителей Вашингтона.

Николь Вербер
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