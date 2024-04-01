Дом премьера Ливии попал под гранатомётный обстрел
Al Arabiya: Неизвестные обстреляли дом премьера Ливии Дбейбы из гранатомётов
Дом премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы в Триполи подвергся нападению. Злоумышленники обстреляли резиденцию из гранатомётов с лодки, после чего скрылись, сообщил телеканал Al Arabiya.
Неизвестно, находился ли глава Правительства национального единства в здании во время атаки. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал. Сейчас местность вокруг дома Дбейбы перекрыта службой безопасности, к резиденции продолжают прибывать вооружённые военные.
Кстати, в Венесуэле недавно тоже пытались напасть на президента Николаса Мадуро, но попытка покушения была предотвращена. Злоумышленники планировали атаковать главу республики на митинге в центре Каракаса, но были вовремя нейтрализованы.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB