В США констатировали продвижение России на фронте
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ продвигаются вперёд, несмотря на распутицу
Российские военные продвигаются вперёд и теснят противника, несмотря на распутицу. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперёд", — сообщил он.
В то же самое время переданные Киеву западные танки вязнут в грязи. ВСУ неуклонно отступают, отметил Джонсон.
А ранее офицер США Макгрегор признал неспособность ВСУ остановить наступление РФ на Киев. Он также отметил абсурдность мыслей о том, что Запад должен предпринимать какие-то шаги, чтобы не допустить продвижение Вооружённых сил России.
ТАСС / Алексей Коновалов