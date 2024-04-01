Российские военные продвигаются вперёд и теснят противника, несмотря на распутицу. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперёд", — сообщил он.

В то же самое время переданные Киеву западные танки вязнут в грязи. ВСУ неуклонно отступают, отметил Джонсон.