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1 апреля, 00:45

В США констатировали продвижение России на фронте

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ продвигаются вперёд, несмотря на распутицу

Российские военные продвигаются вперёд и теснят противника, несмотря на распутицу. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперёд", — сообщил он.

В то же самое время переданные Киеву западные танки вязнут в грязи. ВСУ неуклонно отступают, отметил Джонсон.

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А ранее офицер США Макгрегор признал неспособность ВСУ остановить наступление РФ на Киев. Он также отметил абсурдность мыслей о том, что Запад должен предпринимать какие-то шаги, чтобы не допустить продвижение Вооружённых сил России.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Лариса Сафронова
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