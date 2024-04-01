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1 апреля, 02:05

Оказалась не по зубам: Панда Катюша "сняла пробу" с маминой морковки

Московский зоопарк показал "борьбу" панды Катюши с огромной морковкой

Московский зоопарк показал, как маленькая панда Катюша пытается справиться с большим для неё куском маминой морковки. Милый ролик опубликовала в телеграм-канале гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Московский зоопарк показал "борьбу" панды Катюши с кусочком маминой морковки. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Катюше достался большой кусок маминой морковки. Но как же с ней справиться?" — подписала она видео.

На кадрах Катюша сидит на бамбуке, держа передними лапами кусок оранжевого овоща и усиленно пытаясь его откусить. Малышке приходится использовать разные приёмы: помогать себе задними лапами, менять позы и повторять попытки по многу раз. Морковка твёрдая, но очень уж вкусная!

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А ранее столичный зоопарк показал видео безумной погони Катюши за метлой. Панда игриво преследовала уборщика, даже забираясь за ним на бревенчатую конструкцию. В итоге до швабры она всё-таки добралась.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова

Лариса Сафронова
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